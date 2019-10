© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Milan Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Roma: "Pioli? Un bell'effetto, penso che nel primo tempo abbiamo fatto più tiri in porta che in tutta la stagione. E' un allenatore che trasmette positività, che parla tanto con i giocatori, con lui andrà molto bene".

Partita fondamentale?

"Non abbiamo cominciato nella miglior maniera possibile, ma alla fine non siamo distanti dalle prime in classifica. Abbiamo l'opportunità di fare una bella partita e prendere i tre punti".