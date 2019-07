Milan, Castillejo: "Provo a fare quanto chiede Giampaolo: è tutto nuovo"

Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni ufficiali della ICC dopo la sconfitta di misura dei rossoneri contro il Benfica: "Siamo in periodo di preparazione, sto provando a fare quello che il mister mi richiede: è tutto nuovo, e cerco di applicare le sue indicazioni. Ora torniamo a Milano, e ci prepareremo per la prossima sfida con il Manchester United come stiamo già facendo in questo momento".