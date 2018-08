Milan, Castillejo può sbloccare Bacca-Villarreal. Roma interessata

21.38 - UFFICIALE Altro acquisto comunicato dal Fulham in queste ultime ore di calciomercato. Il club londinese ha reso noto l'acquisto di André-Frank Zambo Anguissa, mediano classe '95 prelevato a titolo definitivo dall'Olympique Marsiglia. Il calciatore camerunese ha firmato col...

Atalanta, grande poker in Israele: 4-1 all'Hapoel Haifa, a segno Pasalic

Napoli, dott. De Nicola: "Ghoulam convocabile in sei settimane"

Milan, Kalinic all'Atletico per 15 milioni. Triennale per il croato

Juve, Bonucci sarà presentato domani in conferenza alle 14.30

Sassuolo-Locatelli, non c'è accordo sulla formula del trasferimento

Destro non vuole lasciare Bologna. Rifiutate due offerte estere

Cagliari, c'è ottimismo per Kannemann: si può chiudere entro 48 ore

Joao Mario: "No al Chelsea per Sarri? C'è troppa immaginazione"

Atalanta, Pasalic: "Debutto perfetto. Faceva caldissimo, ma pure per loro"

A. Canovi: "Modric-Inter? Gli scontenti non si tengono"

Cossu rivela: "Vicino a un accordo col Cagliari per una collaborazione"

Kean come Mandragora? Partita la trattativa tra Udinese e Juventus

Milan, dalla Spagna: accordo col Siviglia per il prestito di André Silva

Il Milan resta sulle tracce di Samu Castillejo (23), esterno offensivo del Villarreal che interessa anche al Siviglia. Tuttosport in edicola scrive che quest'affare tra i rossoneri e il submarino amarillo potrebbe sbloccare il ritorno di Carlos Bacca (31) allo stadio de la Cerámica . Castillejo è valutato 20 milioni di euro e il suo arrivo a Milanello potrebbe mettere in discussione la permanenza di Suso (24), nel mirino della Roma.

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

