Milan, Castillejo può finire sul mercato ma non andrà in prestito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca meno di un mese alla fine del mercato estivo e tra coloro che potrebbero dire addio al Milan nelle prossime settimane c'è anche Samu Castillejo: lo riferisce l'edizione di Tuttosport che spiega che lo spagnolo era stato cercato dal Valencia, ma solo in prestito, opzione che il club rossonero non concederà per quei giocatori dei quali si vuole privare.