Milan, Castillejo può già tornare in Spagna: Monchi ci pensa

L'esperienza in Serie A di Samu Castillejo potrebbe durare appena una stagione. L'esterno offensivo del Milan - scrive Sportmediaset.it - è nel mirino del Siviglia, club col quale i rossoneri dovranno trattare il futuro di André Silva. ll ds Monchi, da poco rientrato in Andalusia dopo l'esperienza alla Roma, sembra interessato al calciatore ex Villarreal. Per il classe 1995, finora, 24 presenze in A con quattro gol all'attivo. L'ultimo, in ordine di tempo, sabato contro il Parma.