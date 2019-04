Milan, Castillejo: "Sappiamo cosa fare per vincere questo match"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan e Lazio sono pronte a scendere in campo per la semifinale di Coppa Italia: ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Samu Castillejo per descrivere le sensazioni a pochi minuti dal fischio iniziale: "Abbiamo giocato contro la Lazio la settimana scorsa, il mister ci ha trasmesso la voglia di conquistare questa finale. Sappiamo come dobbiamo giocare - ha spiegato lo spagnolo - se vogliamo vincere questa partita. Champions? Questa gara è molto importante per noi, possiamo giocarci una finale e abbiamo tanta voglia di giocare stasera", ha concluso.