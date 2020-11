Milan, Castillejo: "Stasera è come una finale. Ibra ha portato voglia di vincere"

Pochi minuti al fischio d'inizio del match tra Milan e Lille. Tra i protagonisti in campo ci sarà Samu Castillejo che ha presentato la partita di Europa League come una finale da vincere: "Ogni partita è una finale per noi e se vogliamo continuare il percorso che stiamo quindi questa è un'altra finale per noi. Stupito da questo Milan? Per niente. Siamo pieni di giocatori giovani, che vogliono lavorare con una mentalità come quella di Ibra che ha portato ancora più voglia di vincere. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi" ha dichiarato il trequartista ai microfoni di Sky Sport.