© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre punti con il minimo sforzo: il Milan batte la SPAL per 1-0 grazie a una punizione magistrale di Suso che regala a Pioli la prima vittoria della sua avventura rossonera. Tra i protagonisti del match, però, c'è un altro spagnolo come Samuel Castillejo che nel primo tempo ha colpito una traversa quasi a botta sicura: "Contro la SPAL è stata una partita difficile, sapevamo che si avrebbero pressato e avrebbero tenuto linea alta. Avevamo timore, ma credo che abbiamo fatto un grande lavoro nel primo tempo con diverse occasioni mentre nella ripresa l'ha decisa Suso con una grande punizione. Una vittoria che ci fa respirare; penso che l'avremmo meritata anche prima ma nel calcio contano solo i risultati. Oggi abbiamo messo in campo lo spirito giusto" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport

Suso come ha vissuto la partita?

E' stata una partita come tante per lui, con la stessa mentalità di sempre. Siamo una squadra; oggi ho giocato io, settimana scorsa lui. Siamo calciatori e dobbiamo avere una mentalità di squadra senza pensare a se stessi; deve essere così.

Dispiaciuto per la sostituzione?

Tutti i calciatori vogliono giocare fino alla fine. Ho fatto un buon primo tempo, ho fatto quello che mi ha chiesto il mister e peccato per la traversa anche se non era facile perché per un calciatore il gol è importante ma sono sicuro che arriveranno.