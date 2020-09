Milan, casting per la difesa: domani nuovo vertice con l'entourage di Ajer

vedi letture

Il Milan non molla la presa per Krisstof Ajer, centrale difensivo del Celtic. Domani, prima della partita con il Bodo, gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League, la dirigenza milanista avrà un nuovo vertice di mercato con l'agenzia che cura gli interessi del giocatore. Il club scozzese valuta Ajer circa 20 milioni di euro: sembrano esserci margini di manovra, ma quello di Ajer non è il primo nome in cima alla lista di Maldini. Lo riporta Tuttosport.