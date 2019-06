Milan, Ceballos intriga ma bisogna trovare una formula fantasiosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan - sottolinea Tuttosport - il nome che intriga di più di quelli in esubero dal Real Madrid è quello di Dani Ceballos. Maldini, Boban e Massara ne hanno parlato l’altro ieri con i dirigenti dei blancos, ma qui andrebbe trovata la formula giusta. Il Real vuole monetizzare, se non immediatamente, al massimo tra un anno e per il suo giocatore chiede tra i 30 e i 40 milioni. Cifre importanti, che richiederebbero qualche formula fantasiosa per farle diluire nel tempo. Gli altri nomi in uscita dal Real non hanno stuzzicato più di tanto il Milan, nemmeno Borja Mayoral (attaccante) che potrebbe uscire in prestito.