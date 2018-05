Milan, cena Mirabelli-Mendes: ipotesi Monaco per Andre Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martedì sera, dopo aver assistito al Bernabeu alla semifinale di ritorno di Champions League tra Real e Bayern Monaco, Massimiliano Mirabelli, ds rossonero, è andato a cena in un noto ristorante di Madrid insieme a Jorge Mendes: insieme a loro, presente anche il direttore sportivo del Monaco, Michael Emenalo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, tra i vari argomenti trattati c’è stato anche quello che riguarda il futuro di André Silva, sbarcato un anno fa a Milanello per 38 milioni di euro. Purtroppo, il suo rendimento è stato ben al di sotto delle aspettative, soprattutto in campionato dove ha segnato solo due gol. Non appena sarà finita l’annata, si capirà quale potrebbe essere il destino dell’ex Porto, il quale sperava certamente di giocare di più. La Rosea spiega che non è escluso che le parti provino a insistere almeno per altri sei mesi, o al contrario che decidano di separarsi subito per poi scegliere di ritrovarsi eventualmente in futuro. La presenza al tavolo del ds del Monaco potrebbe essere un caso oppure no, visto che in passato André Silva è stato cercato fortemente dal club monegasco e il suo nome potrebbe presto tornare di moda. Il dialogo è appena iniziato, nelle prossime settimana si capirà qualcosa di più sul futuro del centravanti portoghese.