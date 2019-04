Milan, centrocampo da ricostruire: Sensi e Diawara in cima alla lista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, che sta ragionando da settimane su come gestire il mercato del centrocampo del futuro, ha due nomi in mente per aggiornare la mediana da consegnare all'allenatore. Il primo resta Stefano Sensi del Sassuolo, che potenzialmente può giocare in qualsiasi ruolo ma che ha diversi estimatori in Italia e in Europa. Stesso discorso per l'altro obiettivo, ovvero Amadou Diawara in uscita dal Napoli ma con richieste anche da altri campionati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.