Milan, cessione di Calhanoglu per finanziare il mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan potrebbe cedere Hakan Calhanoglu, valutato 20 milioni di euro, per finanziare il mercato in entrata. Dopo la decisione di ricorrere al Tas di Losanna, i rossoneri faranno comunque cassa per sostenere le spese di Paquetà, ma non solo: nell'obiettivo c'è anche Cesc Fabregas, con il Chelsea che continua a chiedere circa 8 milioni di euro. Leonardo sarebbe comunque ottimista per la cessione in Bundesliga, tra Schalke e RB Lipsia.