© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Conti non è ancora sicuro della permanenza in rossonero. Come riporta Sky Sport, resta in stand-by la possibile cessione dell'esterno ex Atalanta: sul giocatore ci sono sempre Parma e Werder Brema. Qualora il giocatore dovesse essere ceduto, il Milan dovrà pensare a un sostituito.