Milan, cessione Rodriguez. Il Fenerbahce è ancora bloccato

Ancora non si è sbloccata la situazione relativa il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe, riporta Sky. Il club turco, ricordiamo, ha avuto il veto sul mercato in entrata per problemi col Fair Play Finanziario ma ha presentato ricorso assicurando di riuscire a rientrare a breve nei parametri. Nel frattempo con l'ufficialità di Moses all'Inter il club ha liberato il posto per l'eventuale arrivo dello svizzero, che aspetterà fino all'ultimo l'evolversi della situazione avendo scelto Istanbul come prossima destinazione, rifiutando l'offerta del PSV Eindhoven.