Milan, Chalhanoglu: “3-5-2 modulo nuovo per me, ma mi piace molto"

Fonte: Milannews.it

Dopo la vittoria contro l’Austria Vienna per 5-1, Hakan Calhanoglu ha parlato così ai microfoni di Milan TV:“Grande partita della squadra. Abbiamo fatto molto bene fin dall’inizio, abbiamo chiuso 3-0 il primo tempo, non potevamo non vincere. Abbiamo lottato e abbiamo vinto. Kalinic e André Silva hanno fatto un ottimo lavoro davanti”.

Sulla prestazione: “Era importante giocare da squadra dopo la sconfitta di domenica. Ci siamo ritrovati come squadra, sono molto felice. Grande partita”.

Sul ruolo: “Era il mio primo match con il 3-5-2. È un modulo nuovo per me. Mi piace molto svariare per tutto il campo, ma poi faccio sempre quello che mi dice il mister”.