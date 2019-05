Milan, Champions e mercato baby: così Gattuso si gioca il posto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Champions per salvare la panchina e per avere un Milan con investimenti. Tuttosport fa il punto sul futuro di Gennaro Gattuso: sulle decisioni di Ivan Gazidis, però, non ci sono certezze. Per le questioni legate al Fair Play Finanziario, infatti, non c'è possibilità di allestire una rosa di big e per questo prendere un grande tecnico di fama internazionale, con l'intenzione di allestire una rosa di giovani, non sarebbe facile. La Champions League darebbe un’aggiustata ai conti e consentirebbe al club di effettuare un mercato incentrato sui giovani (come Sensi, Bamba, Celik e Saint-Maximin).