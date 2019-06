Milan, chance per André Silva: Elliott chiede di provare a recuperarlo

In casa Milan il tempo delle scelte non è ancora arrivato, ma non è poi così lontano. Tra un paio di settimane abbondanti, infatti, i rossoneri si ritroveranno a Milanello per preparare la nuova stagione. Marco Giampaolo osserverà con attenzione i giocatori ancora “in bilico”, quelli il cui futuro al Milan è tutt’altro che certo.

Chance. Tra questi, ad esempio, c’è André Silva, di ritorno dalla dimenticabile esperienza di Siviglia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il redivivo portoghese avrà una chance. Giampaolo, infatti, è convinto che, lavorandoci un po’ su, possa muoversi efficacemente da seconda punta al fianco del titolarissimo Piatek, con uno tra Suso e Paquetà sulla trequarti.

Investimento. Costato 38 milioni di euro, il fondo Elliott chiede di provare a recuperare l’investimento. André Silva, dunque, avrà un’occasione. Quella che potrebbe non avere Cutrone, il quale è considerato di fatto un doppione: non a caso - scrive il CorSera - è stato messo sul mercato, se qualcuno si presenta con 25 milioni se lo porta via.