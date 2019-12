© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei motivi che spingerà il Milan a rincorrere Ibra deriva dalla mancanza d’incisività in zona offensiva. I problemi a buttarla dentro stanno condizionando notevolmente il cammino dei rossoneri, in cui hanno sprecato molti punti per non aver chiuso partite da vincere (Sassuolo è un esempio eclatante). Addirittura il Milan è l’unica squadra del campionato italiano ad aver segnato solo due gol su azione con le punte. Un dato che mette ancora più in risalto le difficoltà della formazione di Stefano Pioli nell’andare a rete. Gli unici due gol sono stati siglati da Krzysztof Piątek e Rafael Leão, il polacco contro il Lecce il 20 ottobre (match terminato 2-2) e il portoghese contro la Fiorentina il 29 settembre (nella sconfitta per 3-1 a San Siro). Demerito sicuramente delle due punte centrali, ma non va trascurato lo scarso apporto degli esterni del tridente. E’ altrettanto vero infatti che in una attacco a tre uomini, oltre al centravanti dovrebbero essere decisivi anche gli altri due attaccanti. Nel Milan Suso ha segnato solo un gol e Calhanoglu due, troppo pochi per essere determinanti in zona offensiva. Il reparto avanzato dei rossoneri in 17 giornate ha trovato solamente 16 volte il gol, essendo addirittura il sedicesimo attacco dell’intera serie A. La squadra è stata allestita male in estate e i nodi nel corso dei mesi sono emersi tutti, ora tocca alla dirigenza milanista cercare di correre ai ripari per un girone di ritorno più dignitoso.