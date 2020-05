Milan, che feeling tra Ibrahimovic e Pioli: con lui la conferma è più vicina

Il rapporto che si è instaurato tra Ibrahimovic e Pioli è spesso andato oltre il campo con il tecnico rossonero che è stato capace di superare la scorza del campione svedese. I due si sono sentiti spesso e volentieri in queste settimane e hanno parlato di tutto tranne che di futuro. E' chiaro a tutti però che la conferma di Pioli porterebbe Zlatan più vicino alla conferma che in realtà è già potenzialmente scritta sul contratto con l'opzione per il rinnovo. Il dubbio è legato soprattutto alla panchina e al progetto perché l'attaccante dovrà essere convinto dai programmi di Elliott e da quelli del prossimo allenatore, che se non fosse Pioli potrebbe anche portare idee diverse rispetto a una prima donna come il campione di Malmoe. Rangnick per esempio non è detto che voglia lavorare con lui e viceversa. Al momento nessuno ha posto veti in merito, ma con Pioli tutto sarebbe quasi scontato, senza di lui, i giochi tornano quasi tutti in ballo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.