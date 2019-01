Un semplice sì, è quanto divide da una vera e propria rivoluzione di mercato che investirebbe numerosi club italiani e esteri: il suddetto sì dovrebbe arrivare da Londra, per la precisione dal quartier generale del Chelsea, dove Marina Granovskaia regna sovrana. Il tema è sempre lo stesso: Gonzalo Higuain viene ritenuto dalla Zarina un investimento a fondo perduto, troppo vecchio per guadagnare quanto guadagna e invendibile tra uno o due anni alle cifre a cui il Chelsea lo comprerebbe ora. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, evidenziando come in caso di addio al Pipita il Milan si farebbe sotto per arrivare a Krzysztof Piątek, che Preziosi però venderebbe solo "senza formule strane". E' altrettanto vero che il Milan sta ipotizzando la cessione di Hakan Calhanoglu al Lipsia per finanziare l'acquisto di un nuovo bomber. Per non citare Morata, altra pedina che sicuramente si muoverà di conseguenza agli spostamenti del Pipita.