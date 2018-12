Milan-Chelsea, non solo Cesc. Dialogo per Christensen, defilato Cahill

Non solo Cesc Fàbregas (31). Il dialogo col Chelsea vede il Milan interessato anche al difensore danese Andreas Christensen (22), rimasto ai margini con Maurizio Sarri in questi mesi dopo una stagione da protagonista sotto la precedente gestione di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che è più defilata la candidatura di Gary Cahill (32): i dirigenti rossoneri credono di poter ottenere il suo prestito, dandogli la possibilità di mettersi in mostra in Serie A.