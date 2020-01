© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan, in ottica uscite, non ha ancora deciso che strada intraprendere con gli attaccanti della rosa dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic. I nomi in ballo sono chiaramente quelli di Krzysztof Piatek e Rafael Leao, con la società rossonera che prima di decidere in merito all'eventuale cessione di uno dei due vuol valutare l'impatto dello svedese anche se il rischio che uno sia di troppo è concreto.

Piatek sta proseguendo nel suo momento no e neppure la cura Pioli è riuscita a rivitalizzarlo. Dall'altra parte l'ex Lille che appare più malleabile tatticamente anche se le pretendenti non mancano. Fra queste, il Corriere dello Sport parla anche del Barcellona.