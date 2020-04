Milan, chieste informazioni per Jovic ma il preferito resta Boadu

Il Milan ha chiesto informazioni al Real Madrid a proposito del futuro di Luka Jovic, attaccante in uscita dai Blancos che però ha estimatori in tutta Europa, compresa l'Italia visto che ci pensa già il Napoli per sostituire Milik. I rossoneri lo prenderebbero volentieri in prestito per via dei conti da far quadrare anche se al momento il preferito del club milanista resta Myron Boadu dell'AZ Alkmaar. Il suo valore è di circa 25 milioni di euro, cifra importante ma che Elliott è pronto a investire per un attaccante giovane e di talento. A riportarlo è Tuttosport.