Milan-Chievo 1-2, super gol di Inglese che porta avanti i clivensi!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chievo dopo aver pareggiato ribalta addirittura il risultato in casa del Milan, portandosi sul 2-1. Cacciatore mette in mezzo un pallone teso per Stepinski, che viene anticipato. Pallone che arriva ad Inglese, che controlla e calcia, tiro violentissimo che si insacca all'incrocio dei pali.