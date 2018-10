Milan-Chievo, le formazioni ufficiali: Romagnoli out. C'è Pellissier

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non ce la fa Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero deve alzare bandiera bianca e verrà sostituito da Zapata al centro della difesa. È questa l'unica novità di formazione per il Milan di Gattuso, che si affiderà al solito 11 per battere il Chievo, con Abate che vince il ballottaggio con Calabria. I veronesi, alla disperata ricerca di punti, schierano il totem Pellissier in coppia con Stepinski in avanti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Barba; Birsa, Rigoni, Radovanovic, Leris; Pellissier, Stepinski..