Milan, ci risiamo. I rossoneri all'appuntamento con l'ennesimo anno zero

vedi letture

Benvenuti all’anno zero del Milan. Il prossimo, anche se abbiamo perso il conto. Perché questo è, praticamente, già andato. La ricostruzione firmata Boban-Maldini ha perso un pezzo e si prepara a salutare anche l’altro. A dodici partite dalla fine, la stagione ’19/20 non può dirsi conclusa, ma poco ci manca. L’obiettivo Coppa Italia è sfumato. In campionato, c’è ancora un piazzamento in Europa League da conquistare: è di vitale importanza, per certi aspetti. Ma un anno fa il Diavolo vi rinunciava per scelta e non è detto che sia quello il fattore decisivo per la rinascita.

Tutto ruota attorno a Rangnick. Oggi. Ma il nome e le qualità non sempre fanno la differenza. Giampaolo e Pioli sono ottimi allenatori, Gattuso oggi insegue la vittoria della coppa nazionale col Milan. Gli stessi Boban e Maldini avranno commesso i loro errori, ma è veramente difficile addossargli le colpe dell’ennesima stagione storta. Se anno dopo anno i nomi cambiano, i professionisti si avvicendano, i risultati restano deludenti, con ottime probabilità il problema non è quello. O almeno, non soltanto. Il Milan di oggi è come quello di ieri: obiettivi pochi, confusione tanta, voglia di ripartire immensa. A un certo punto, sarà bene far seguire l’uno allo zero. Altrimenti l’anno rossonero resterà sempre una fotocopia, via via più sbiadita, di quello precedente.