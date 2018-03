Milan, ci siamo: Mirabelli vuole chiudere per il sudcoreano Ki

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan sta stringendo in queste ore per Sung-Yong Ki. Ventinove anni, sudcoreano di casa Swansea City, è in scadenza di contratto con la formazione gallese al 30 giugno che verrà. 88 presenze e 9 reti con la Nazionale asiatica, è un centrocampista duttile che il ds Mirabelli conosce bene avendolo avuto come suo giocatore durante il prestito al Sunderland.