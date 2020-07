Milan cinico all'Olimpico: Calhanoglu e Ibra trascinano i rossoneri con la Lazio, 0-2 al 45'

La Lazio cerca punti preziosi per non rinunciare al sogno Scudetto, il Milan altrettanti per centrare l'Europa e anche un po' di riscatto dopo il pari amaro con la SPAL: all'Olimpico, nel big match del 30° turno di campionato, le premesse per vedere un grande spettacolo c'erano tutte. E così è stato nel primo tempo, dove i primi 20 minuti di iniziale equilibrio hanno poi lasciato spazio all'uno-due degli ospiti firmato Calhanoglu-Ibrahimovic.

Le scelte degli allenatori - Inzaghi, costretto a rinunciare per squalifica ai suoi due bomber Immobile e Caicedo, schiera Correa e Luis Alberto in attacco. A sinistra confermato Jony, mentre il terzo di difesa è Radu. Importantissima novità, invece, per quanto riguarda la formazione del Milan: a guidare il reparto avanzato dal 1' c'è Zlatan Ibrahimovic, affiancato da Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu nel tridente dei trequartisti davanti a Kessié-Bennacer.

Equilibrio assoluto - Partita subito intensa, con tanti duelli in mezzo al campo e un equilibrio assoluto. Le due squadre si studiano attentamente, senza mai affondare il colpo per almeno 20 minuti. Dopo una bella manovra biancoceleste con un cross insidioso di Jony dalla sinistra non raccolto da Correa in area al 19', per vedere la prima vera occasione da rete bisogna aspettare quindi il 23'.

Uno-due rossonero - Un'occasione che finisce per sbloccare il match al primo tentativo: azione prolungata dei rossoneri al limite dell'area della Lazio, Ibrahimovic tocca per Calhanoglu, che si libera di Leiva e la insacca al sette con la complicità di un tocco involontario di Patric. Il Milan accarezza immediatamente il raddoppio con Ibrahimovic, bravo a battere Strakosha di piatto dopo un cross millimetrico di Saelemaekers al 31': per Calvarese però lo svedese è in fuorigioco. Poco male, comunque, visto che lo stesso Ibra firma il 2-0 due minuti più tardi trasformando un rigore causato da un tocco di mano in area di Radu su lob del solito Saelemaekers. Vantaggio meritato all'intervallo per il 'Diavolo', che si lascia pressare dalla Lazio riuscendo a uscirne ogni volta grazie alla qualità dei suoi giocatori: questa, almeno finora, la chiave del match dal punto di vista del gioco.

Si segnala, infine, la sostituzione tra Calhanoglu e Paquetà al 37' a causa di un problema al polpaccio riscontrato dal fantasista turco.