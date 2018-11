Milan, cinque giocatori in scadenza: Abate e Zapata potrebbero restare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine di Tuttosport si parla anche del mercato in uscita del Milan. Al termine di questa stagione - si legge - ci saranno diversi giocatori che vedranno scadere il loro contratto e che potrebbero non rinnovare con in rossoneri. In scadenza troviamo Ignazio Abate, Cristian Zapata, Riccardo Montolivo, Josè Mauri e Andrea Bertolacci. Tutti stipendi pesanti che quasi sicuramente a fine stagione lasceranno il Milan. Potrebbero rimanere solo Abate e Zapata, sempre se accetteranno una decurtazione dell'ingaggio. In caso di addio, Abate potrebbe tentare la carta MLS, mentre Zapata ha mercato in Spagna ed in Cina.