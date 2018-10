Milan, clamorosa ipotesi Leonardo in caso di esonero di Gattuso

Rino Gattuso è a rischio, ma per ora resta al suo posto. In caso di esonero, però, secondo ilmessaggero.it, ci sarebbe anche una clamorosa ipotesi, vale a dire il ritorno in panchina di Leonardo. Per ora si tratta però solo di una suggestione, anche perché il brasiliano non sembra convinto di lasciare l'attuale ruolo dirigenziale per tornare a fare l'allenatore.