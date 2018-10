Milan, clamorosa suggestione: Ibrahimovic torna a gennaio?

© foto di Insidefoto/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic potrebbe clamorosamente tornare al Milan. Il Corriere della Sera spiega che da Casa Milan non arrivano conferme, ma segretamente si sta studiando il profilo dell’attaccante svedese, legato ai Los Angeles Galaxy fino a dicembre 2019. Oggi Ibra compie 37 anni, ma non ha ancora voglia di tornare al Malmoe per chiudere la carriera e tornare a Milano potrebbe essere una sfida molto affascinante per lui che è convinto di poter giocare ancora due stagioni ad alti livelli. L'operazione necessaria per risolvere il problema numerico in attacco.