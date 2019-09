© foto di Imago/Image Sport

Non solo l'Inter. Su Ante Rebic, secondo quanto raccolto da Sky Sport, in queste ore è piombato il Milan. L'attaccante croato viene valutato dall'Eintracht Francoforte circa 40 milioni di euro ed è il primo obiettivo dei nerazzurri in caso di cessione di Matteo Politano alla Fiorentina. Ma a lui pensano - a sorpresa - anche i cugini rossoneri.