Milan, clamoroso ritorno di fiamma del Monaco per Andrè Silva

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe clamorosamente riaprirsi la pista di mercato Monaco per Andrè Silva. Secondo quanto riportato dai colleghi di SportMediaset dal Principato arriva, infatti, la voce di un possibile ritorno di fiamma per l'attaccante portoghese, sfumato al fotofinish la scorsa settimana per il mancato accordo sul piano economico fra le parti.