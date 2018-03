Milan, colloquio Mirabelli-Gigio: cessione solo su richiesta del portiere

“Gigio-Reina-Milan, il triangolo è una grana in più”. Titola così il Corriere della Sera nelle proprie pagine sportive, sottolineando che Donnarumma - saputo dell’arrivo dello spagnolo in uscita dal Napoli - possa sentirsi messo in vendita dal club rossonero. Intanto è chiaro che l'agente Mino Raiola prenderà spunto dalla vicenda-Reina per spingere verso l’esito che ha sempre voluto: la cessione del giovanissimo portiere. Intanto il quotidiano svela che tra il ds Mirabelli e Donnarumma c’è stato un colloquio, la speranza che il "caso Reina" non abbia conseguenze pericolosissime sta nella trasparenza di quella comunicazione. Il direttore sportivo ha avvisato il campioncino dell’arrivo dell'ex Liverpool e Bayern Monaco e lo ha rassicurato sul fatto che il Milan lo venderà solo se sarà lui a chiederlo.