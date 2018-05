Milan, come ripartire dopo la stangata in Coppa Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta delusione e poca voglia di parlare, in casa Milan si sta vivendo uno dei momenti più difficili e delicati della stagione. Nessuno immaginava una batosta così pesante prima della sfida contro la Juve in finale di Coppa Italia, il Milan per la prima volta ha perso una finale con 4 gol di scarto e tanto basta per rendere l’idea di cosa sta vivendo ora Gattuso e tutto il gruppo rossonero. Vincere la Coppa doveva e poteva essere la via più semplice per salvare l’annata, accedere in Europa in maniera diretta e dare il via ad un ciclo vincente con Gattuso in panchina.

Invece la sconfitta ha fatto capire che questa squadra non è ancora pronta per giocare certe partite di spessore, i confronti stagionali con la Juve sono stati persi tutti e la mentalità è ancora tutta da costruire. Come dice spesso il tecnico calabrese, l’esperienza non si compra al supermaket, ecco perché saranno fondamentali due passaggi per rendere la stagione meno disastrosa e provare a migliorare la rosa in vista del prossimo campionato.

In primis il Milan dovrà provare a chiudere la stagione in maniera dignitosa battendo Atalanta e Fiorentina in campionato, proprio per non dare un segnale di resa al proprio pubblico e soprattutto per non mancare la qualificazione all’Europa League. Il sesto posto farebbe evitare i fastidiosi turni preliminari ad agosto, mentre col settimo posto il Milan dovrebbe rinunciare alla tournee estiva e comprometterebbe la preparazione al prossimo campionato. La missione di Gattuso è quella di evitare il più classico dei contraccolpi psicologici e condurre la nave in porto dignitosamente.

Poi il secondo punto fondamentale per non mandare tutto il progetto all’aria, sarebbe quello di rinforzare la rosa con 3-4 innesti specifici e di grande qualità. Dovranno però essere investiti tanti soldi per portare al Milan giocatori di spessore e d’esperienza, per fare un colpo “alla Bonucci” bisognerebbe anche alzare parecchio il monte ingaggi per convincere un grande attaccante, o un fortissimo centrocampista, ad accettare un progetto che non sarà vincente da subito ma su un periodo più lungo. Saranno tante le difficoltà del direttore sportivo per rinforzare la rosa ma è l’unico modo per riportare il Milan a certi livelli, altrimenti il gap con la Juve aumenterà ogni anno.