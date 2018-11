© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

André Silva sta convincendo al Siviglia e il club andaluso è pronto a non farselo sfuggire. Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore verrà infatti riscattato a fine stagione e i rossoneri faranno un'ottima e insperata plusvalenza. Al termine del campionato 2018/2019 il residuo di ammortamento del portoghese, per quel che riguarda il bilancio del Milan, sarà di 20,8 milioni di euro e se gli spagnoli verseranno i 35 milioni pattuiti la scorsa estate per il diritto di riscatto la società di via Aldo Rossi farà dunque una plusvalenza di ben 14,2 milioni di euro, che verranno subito reinvestiti per prendere Gonzalo Higuain a titolo definitivo dalla Juventus.