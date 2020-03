Milan, con il campionato fermo si allontana Rangnick. Le ultime sulla panchina rossonera

Il Milan e Rangnick oggi sono più lontani. Nonostante gli accordi presi lo scorso dicembre e nonostante la presenza di penali bilaterali nel caso in cui, una delle due due parti, per qualsiasi motivo, voglia tirarsi indietro. Nonostante Gazidis avesse deciso di affidargli il progetto rossonero a medio-lungo termine e nonostante lo stesso Rangnick fosse già al lavoro per pensare il nuovo Milan. Riferisce così Sky Sport, nel suo punto sul futuro della panchina rossonera.

Questa variazione ha come punto di partenza il Coronavirus che sta cambiando gli scenari nel mondo. Non avrebbe senso oggi iniziare un nuovo ciclo senza la possibilità di riuscire a pianificarlo come si dovrebbe. E' tutto troppo legato all'evoluzione della situazione, e di tutto questo ne sono consapevoli sia l'allenatore tedesco che il club rossonero, che stanno pensando di poter di annullare gli accordi presi, venendosi incontro in maniera amichevole e senza il pagamento di alcuna penale.