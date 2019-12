Milan, con l'Atalanta l'ultima di Rodriguez? Può tornare in Bundesliga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta-Milan potrebbe essere l'ultima gara in rossonero di Ricardo Rodriguez. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il laterale elvetico, nonostante i diversi interessamenti arrivati anche dall'Italia, potrebbe tornare in Bundesliga, dove lo Schalke 04 lo ha già cercato in passato. In alternativa, ci ha pensato di recente il Napoli, mentre in Turchia lo segue il Fenerbahçe.