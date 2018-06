Milan, con l'Europa un attaccante da 70 milioni: Morata in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan ha già incontrato Beppe Bozzo per chiedergli, come l'estate scorsa, di vestire i panni dell'intermediario nella possibile trattativa con il Chelsea per Alvaro Morata. In caso di conferma in Europa da parte dell'UEFA infatti, i rossoneri hanno stanziato un budget da 70 milioni per comprare un attaccante alla Morata, oppure direttamente lo spagnolo che piace da tempo a tutti nell'ambiente rossonero. A facilitare la trattativa potrebbe esserci l'assist della moglie del giocatore, italianissima e con due gemelli in arrivo, che vorrebbe spingere il marito a tornare in Italia e a rilanciarsi più vicino a 'casa' dopo gli alti e bassi londinesi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.