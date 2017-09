Milan, con l'Udinese avviato discorso per Jankto a gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Milan più che mai, 228 milioni. Estate da record e avviata la trattativa-Jankto". Titola così La Gazzetta dello Sport nelle pagine interne in merito al mercato rossonero, col club meneghino che negli ultimi due giorni ha avviato un discorso con l’Udinese per gennaio per Jakub Jankto, centrocampista ceco classe '96. Non è un affare fatto, ma una promessa per i tifosi.