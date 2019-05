© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan deve cercare di blindare Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli e l'unico modo per farlo è raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport con il quarto posto potrebbero restare entrambi mentre in caso contrario sarà difficile trattenere soprattutto il portiere, visto che con la sua cessione arriverebbe la plusvalenza più importante.