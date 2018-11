Milan, con la Lazio senza 6 titolari: Gattuso in totale emergenza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinque titolari fuori per infortunio, più uno per squalifica. Gennaro Gattuso nello scontro diretto contro la Lazio tra una settimana, gara fondamentale per la corsa al quarto posto, dovrà rinunciare a metà squadra, e affidarsi così alle seconde linee, andando anche a modificare l’assetto tattico. L'ultimo stop è quello di Alessio Romagnoli a causa di un problema al polpaccio.

Chi sono gli infortunati e cosa hanno? Ecco la tabella degli assenti:

Lucas Biglia: problema al polpaccio - 4 mesi fuori

Bonaventura: problema alla cartilagine del ginocchio - 4 mesi fuori

Caldara: problema al polpaccio e al tendine d’Achille - 3 mesi fuori

Musacchio: lesione del crociato - 2 mesi fuori

Romagnoli: problema al polpaccio - 1 mese fuori

A questi bisogna aggiungere Gonzalo Higuain, squalificato per due turni dopo il cartellino rosso subito in Milan-Juve. Ecco quindi che il tecnico dei rossoneri dovrà studiare soluzioni alternative contro la Lazio, e molto probabilmente passerà alla difesa a tre. Potrebbero giocare infatti Rodriguez, Zapata e Abate davanti a Donnarumma, perché lo stesso Calabria non è al meglio della condizione fisica per un fastidio alla caviglia. L’altra possibilità è affidarsi a Simic, oppure arretrare Kessie tra i difensori centrali, ma in quel caso servirebbe poi un sostituto a centrocampo per colmare il vuoto lasciato dall’ivoriano. Insomma le possibilità sono poche, in ogni caso la coperta del Milan è estremamente corta.