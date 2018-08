Milan, con la Roma vietato sbagliare: l’antidoto è Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Assorbita la forte delusione per la sconfitta di Napoli, il Milan sta preparando la gara in casa contro la Roma in programma domani sera. Rino Gattuso durante i giorni di lavoro a Milanello ha provato a rialzare il morale della squadra, uscita malconcia dal San Paolo dopo la rimonta nel secondo tempo a causa di un improvviso blackout innescato con la prima rete di Zielinki. Gattuso, insieme a Leonardo e Maldini, hanno provato a ricaricare la squadra, dando le indicazioni giuste per ripartire immediatamente e non incappare in un altro passo falso con i giallorossi. La gara di domani è di estrema importanza per la classifica ma soprattutto per capire se il problema di Napoli si può debellare, o il Milan sarà costretto anche quest’anno a vivere una stagione in salita e in sofferenza.

Per tentare subito la riscossa Rino Gattuso si affiderà ad uno dei giocatori più importanti della rosa, Hakan Calhanoglu che contro gli azzurri è mancato per squalifica. Il turco giocherà titolare da esterno sinistro nel tridente, con Higuain e Suso, e proverà ad innescare il Pipita con palloni più giocabili. L’estro dell’ex Bayer Leverkusen è fondamentale per creare alternative alle giocate offensive, un giocatore che serve tantissimo per alzare il livello qualitativo del Milan. Probabilmente con la Roma farà il suo esordio anche Mattia Caldara, difensore dalle grandi prospettive che insieme a Romagnoli andranno a costruire un muro davanti Gigio Donnarumma. Il tecnico prima di lanciarlo ha voluto che il giocatore apprendesse al meglio i meccanismi della retroguardia a quattro, dopo tanti anni passati a giocare a tre con Gasperini. Caldara ora sembra pronto per il primo confronto con il pubblico di San Siro.