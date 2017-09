Milan, con la Samp undicesima formazione diversa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Undici per undici: sembrano tabelline. Il mantra del Milan di fine settembre è alternanza: Montella, quando può, cambia e domani contro la Samp dovrebbe mandare in campo l’undicesima formazione in undici partite. La novità della domenica potrebbe essere Fabio Borini, che in settimana è stato provato da esterno del centrocampo a cinque, spiega La Gazzetta dello Sport. Montella ha individuato un gruppetto di titolari che al momento non riposano. Donnarumma, Bonucci, Kessie, Biglia. Poi Suso, Kalinic e Ricardo Rodriguez sembrano vicini a quel livello: nella testa di Montella, sono scritti con l’indelebile nella formazione base. Tutti hanno alternative convincenti - André Silva è piaciuto a intermittenza ma ha segnato molto, Cutrone ha sorpreso tutti. A metà campo, Bonaventura e Calhanoglu si alternano più o meno regolarmente nel ruolo del creativo.