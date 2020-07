Milan, con Maldini è finita ma non ci sarà bisogno del tribunale per dirsi addio

Paolo Maldini lascerà il Milan al termine della stagione. Al dirigente rossonero, Gazidis ha proposto un ruolo alla Nedved, ma la differenza è che il ceco vanta un'amicizia molto stretta con Agnelli cosa che non può vantare Maldini con Elliott. Non ci sarà bisogno di finire in tribunale per interrompere il rapporto perché è lo stesso Paolo a non voler arrivare a tanto. Anche perché il proprietario del club gli ha già garantito che lo pagherà fino al 2022, onorando il contratto firmato prima dell'idea Rangnick. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.