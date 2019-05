Milan, con o senza Champions il progetto Elliott non si arresta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il raggiungimento del quarto posto sarà importante per la crescita del progetto americano del Milan, ma non decisivo. Qual è il senso di quest’affermazione? Grazie ai guadagni della qualificazione in Champions League il Milan potrebbe dare un impulso al piano della proprietà Elliott, accelerare i tempi per riportare il club in alto ed essere immediatamente competitivo. Senza la Champions invece il Milan seguirà sempre lo stesso progetto, ma lo farà con tempi più lunghi, ci vorrà più pazienza e ci sarà da aspettare qualche anno in più, ma l’idea resta la stessa: rendere il Milan competitivo. Ecco perché si è sempre detto che l’ingresso in Champions per il club era importante, ma senza il raggiungimento dell’Europa che conta dalla proprietà non si avvertono isterismi o drammi eccessivi. Sicuramente a fine anno ci saranno delle analisi, si tirerà una linea e si proverà a correggere ciò che non ha funzionato, in qualsiasi settore, ma l’intenzione del fondo statunitense resta sempre la stessa. Qualche giorno fa aveva provato a spiegarlo anche il presidente Paolo Scaroni attraverso un’intervista, in cui aveva ammesso il rallentamento nel processo di crescita ma di certo non l’abbandono del medesimo: “Cosa succederebbe senza la Champions? Ci sarebbe sicuramente un impatto economico evidente e immediato, poi sarebbe un tema che allontanerebbe un po' il rimettere il Milan dove noi vogliamo riportarlo. Devo dire però che il nostro è un progetto a medio-lungo termine, l'ingresso in Champions non era nel nostro budget di questa stagione, quindi qualificarsi alla Champions sarebbe stata una sorpresa positiva”. Naturalmente dopo aver cullato il sogno quarto posto per gran parte del girone di ritorno, perderlo a quattro giornate dalle fine resta una delusione per tutti.