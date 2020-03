Milan, con Rangnick mercato targato Red Bull: da Ampadu a Szoboszlai, tutti gli obiettivi

vedi letture

Niente Timo Werner, niente Dayot Upamecano. Il Milan con Ralf Rangnick, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, punterebbe giovani talenti per il presente, ma soprattutto per il futuro, piuttosto che campioni affermati da 50-60 milioni di euro. Con particolare attenzione alla galassia Red Bull, "seconda casa" del tecnico tedesco.

Tutti i nomi tra Lipsia e Salisburgo - In difesa piacciono così Ethan Ampadu, centrale gallese classe 2000 in prestito al RB Lipsia dal Chelsea, e il terzino francese Nordi Mukiele, classe '97. A centrocampo occhio al mediano Amadou Haidara, classe '98 che era già finito nel mirino del vecchio Milan, ma soprattutto - spostandoci a Salisburgo - all'asso del 2000 Dominik Szoboszlai. Così come al suo compagno di squadra Jerome Onguené, roccioso difensore classe '97.