Milan, con Rangnick tornerebbe di moda l’idea Upamecano

Dayot Upamecano resta nel mirino del Milan. Il difensore centrale del Lipsia era stato molto vicino ad arrivare in rossonero nell’estate scorsa, quando fu proposto dal suo agente a Boban e Maldini. I rapporti con i rappresentanti del giocatore classe 1998 sono rimasti ottimi e il Milan in vista del prossimo mercato potrebbe sfruttarli per avvicinarsi nuovamente a Upamecano, soprattutto se dovesse verificarsi l’arrivo di Ralf Rangnick. I due si conoscono bene, sia per aver lavorato insieme al Salisburgo e sia per l’avventura in Germania, e ora potrebbe presentarsi una nuova occasione al Milan. Il contratto del difensore è in scadenza ne mese di giugno del 2021, ma le richieste del Lipsia restano comunque molto alte. Non ci sono trattative in essere, ma solo interessamenti, i suoi agenti in questi giorni hanno mosso qualche passo per un sondaggio in vista dell’estate quando i rossoneri con molta probabilità dovranno rivoluzionare ancora la rosa, non solo per l’addio di diversi dirigenti, ma perché vorrebbero affiancare a Romagnoli un altro elemento di spessore. Musacchio potrebbe andare via, e il fatto che abbia perso il posto da titolare è un altro indizio. Mentre Simon Kjaer potrebbe essere riscattato e inserito nella rosa come uno dei primi sostituti dei titolari, insieme a Leo Duarte, difensore centrale brasiliano ancora convalescente dopo il brutto infortunio che lo tiene lontano dal campo ormai da mesi.