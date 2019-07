Milan, concorrente out per Ceballos. Monchi: "Mai cercato dal Siviglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una concorrente in meno per il Milan, il Siviglia si chiama fuori dalla corsa al centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. La conferma arriva direttamente dal ds degli andalusi Monchi, che ha parlato così a margine della conferenza stampa d'addio di Pablo Sarabia: "Non c'è stato alcun contatto per Ceballos, non l'abbiamo mai considerato un obiettivo del Siviglia":